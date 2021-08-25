Матвиенко посетит Вену в сентябре

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет в сентябре участие во всемирной конференции спикеров парламентов, которая пройдет в Вене. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Мы приветствуем обоюдный настрой на восстановление в полном объеме межпарламентских, межведомственных и межрегиональных обменов, - отметил он. - В сентябре ожидается приезд в Вену председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко для участия в 5-й всемирной конференции спикеров парламентов, а на осень запланированы встречи глав регионов двух наших стран в Зальцбурге".

Глава МИД также сообщил, что заседание российско-австрийской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в октябре 2021 года.

По словам Лаврова, Австрия - один из ключевых экономических партнеров России в Европе. "В нашей стране успешно ведут бизнес порядка 1,5 тыс. австрийских компаний. Ожидаем новых договоренностей в ходе намеченной на октябрь в Вене сессии двусторонней комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству", - сказал он.