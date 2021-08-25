Лавров назвал плачевным текущее состояние отношений России и ЕС

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Состояние отношений России и Евросоюза сейчас плачевное, а контакты сведены к минимуму. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Особое внимание уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", - сказал он.

"Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам", - добавил Лавров.

Министр напомнил, что Алексей Навальный, о котором упомянул глава МИД Австрии на пресс-конференции, отбывает срок за экономические преступления.

"Наши западные коллеги, говоря о Навальном, почему-то перестали упоминать необходимость до конца довести расследование его так называемого отравления, - отметил министр. - Я не буду перечислять все противоречия и нестыковки, которые в этой теме присутствуют. Предложу лишь всем, кто интересуется установлением истины, почитать официальные ответы германского правительства на парламентский запрос. Эти ответы были оглашены пару месяцев назад, по-моему, на заседании Бундестага. Есть протоколы, почитайте, это очень занимательное чтение".