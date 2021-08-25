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Лавров пригласил главу МИД Австрии посетить Москву и Крым

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву и Крым.

"Не хочу показаться невежливым гостем, но было важное сейчас сделано заявление Александером. Прошу зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму. Но я все равно его приглашаю и в Москву, и в другие наши города, и в Крым в том числе", - сказал он в среду на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой.

Теги
АвстрияЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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