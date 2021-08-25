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Лавров: США после кампании в Афганистане нужно понять, что никого нельзя принуждать силой

По словам главы МИД РФ, после действий США в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане в мире возросла угроза терроризма, увеличился объем наркотрафика, усилились миграционные проблемы, в том числе в Европе

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Вашингтону после завершения военной кампании в Афганистане стоит сделать вывод о недопустимости вмешательства в дела других государств. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Вывод самый главный: не надо никого учить жизни, тем более принуждать силой. Мы наблюдали и в Ливии, и в Сирии, и Ираке, и в Афганистане, как американцы хотели всех заставить жить так, как считают нужным американцы, - сказал Лавров. - Надо каждому заниматься своими проблемами, их в каждой стране достаточно".

После действий США в перечисленных странах в мире возросла угроза терроризма, увеличился объем наркотрафика, усилились миграционные проблемы, в том числе в Европе, подчеркнул глава МИД РФ.

"Не надо вмешиваться в чужие дела. Не надо применять силу в нарушение Устава ООН", - заключил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссия
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