Лавров: Россия будет отвечать на дискриминационные действия против своих СМИ и граждан

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Россия будет отвечать странам, которые предпринимают дискриминационные действия против российских СМИ и граждан, чтобы приводить отношения в соответствующей сфере к паритету. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Мы не начинали никогда первыми подобного рода действия. Но если в отношении наших СМИ, наших граждан предпринимаются такие дискриминационные меры, если они получили ярлык иностранных агентов и преследуются соответствующим образом, то, конечно же, мы будем отвечать. Но не чтобы отомстить, а чтобы привести наши отношения в соответствующей сфере к паритету", - сказал министр.

В ответ на вопрос представителя австрийской прессы, не будет ли Россия признавать иностранными агентами участников учрежденного президентами России и Австрии в 2019 году форума общественности "Сочинский диалог", Лавров указал на "недостаточное знание предмета" и "отсутствие полной информации" у журналиста.

"Иностранным агентом является лицо, юридическое или физическое, которое получает средства из-за рубежа и занимается политической деятельностью. Те, кто занимается гуманитарными и культурными контактами, не подпадают под действие закона об иностранных агентах", - пояснил глава российского МИД.