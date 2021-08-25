Лавров не исключил, что Зеленский скоро "приватизирует" Новый год

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, комментируя намерения украинских властей "приватизировать" День крещения Руси, с иронией предположил, что скоро и Новый год можно будет отмечать только на Украине.

На пресс-конференции в Вене глава МИД России выразил уверенность, что Киев еще не раз "обрадует" международное сообщество своими решениями.

"Вот на днях было сказано, что они приватизировали День крещения Руси, - напомнил он. - Не знаю, может быть, скоро и будет решено господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским, что Новый год отмечать можно только на Украине, потому что все остальное - это не украинское".

Накануне Зеленский подписал указ о введении нового праздника - Дня украинской государственности. Он будет отмечаться в День крещения Руси, 28 июля.