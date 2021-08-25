Лавров назвал "Крымскую платформу" спектаклем, не имеющим отношения к настоящей политике

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инициированный киевскими властями форум "Крымская платформа" спектаклем, не имеющим отношения к настоящей политике.

"Господин [Александер] Шалленберг (глава МИД Австрии - прим. ТАСС) подтвердил позицию Австрии по Крыму. Я в этой связи, конечно же, напомнил о том, как крымчане выбирали свой путь назад в Россию, в каких условиях, после госпереворота, после того, как пришедшие к власти ультрарадикалы и неонацисты стали грозиться тем, что выгонят русских из Крыма, направили туда вооруженных боевиков, - сказал он в среду на пресс-конференции. - Но тем не менее хотел бы сказать, что эти мероприятия типа "Крымской платформы", конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственное, идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли".

Министр в очередной раз подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с другими странами по любым вопросам, включая Украину. "Я еще раз хочу подчеркнуть значение откровенного разговора по любой теме, мы к этому открыты. Главное, чтобы в основе разговора лежали конкретные факты, а не соображения идеологизированной солидарности, которую мы, к сожалению, все чаще и чаще наблюдаем со стороны наших западных коллег по таким вопросам, как Украина", - добавил Лавров.

"Ложное понимание солидарности"

Общие позиции стран НАТО и Евросоюза на форуме "Крымская платформа", который прошел в Киеве 23 августа, отражают ложно понимаемую Западом солидарность по вопросу Крыма, добавил Лавров.

Глава дипведомства отметил, что российская сторона "многократно приглашала специальных представителей и ОБСЕ, и Совета Европы и Организации Объединенных Наций приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму". При этом, по словам министра, подавляющее большинство приглашенных заявляет о готовности посетить Крым "только с территории Украины".

"Вы занимаетесь правами человека или политическими играми? - прокомментировал такую позицию западных партнеров Лавров. - Те, кто приезжает, прекрасно понимают, что на самом деле произошло, и что происходит в Крыму. А те, кто хочет поддерживать этот режим непонятный в Киеве, они должны это и продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел вверх в этом споре. Но это тупиковый путь".

Министр указал, что если на Западе хотят заниматься реальной политикой, а не виртуальной нужно прежде всего "руководствоваться реалиями".

"Солидарность, которая была проявлена членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего с этим поделать не можем, - продолжил он. - [На Западе] продолжают слепо поддерживать украинскую власть в ее попытках поддерживать интерес к своему собственному правительству и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки. Крымская платформа - ненастоящее мероприятие".