В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе выразили готовность наращивать усилия в борьбе с угрозами терроризма и наркотрафика с территории Афганистана. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"Обстоятельно обсуждена афганская проблематика. Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика. Подчеркнута важность скорейшего установления мира в этой стране и недопущения распространения нестабильности на сопредельные регионы. Для этого имеется в виду максимально задействовать и потенциал Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

"Лидеры условились также об активизации двусторонних контактов и плотной координации, прежде всего, по линии внешнеполитических ведомств", - добавили в пресс-службе.

Российско-китайское стратегическое партнерство развивается поступательно и динамично, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всем вопросам повестки, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте отмечаемого в этом году 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается. Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как добавили в Кремле, по случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны "отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории".

"Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", - резюмировали в пресс-службе российского лидера.