КПРФ обратилась в президиум Верховного суда из-за недопуска Грудинина к выборам

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. КПРФ обратилась в президиум Верховного суда РФ после неудачной попытки обжаловать недопуск к выборам в Госдуму директора "Совхоза имени В. И. Ленина" Павла Грудинина. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС лидер компартии Геннадий Зюганов.

Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму, 19 августа апелляционная коллегия ВС признала законным решение суда первой инстанции.

"Мы сейчас обратились в президиум Верховного суда, он обязан рассмотреть, мы просим президиум рассмотреть это в ближайшие дни, все документы есть", - сказал Зюганов.

По его словам, одновременно партия подготовила обращение в ЕСПЧ, однако коммунисты хотят найти решение в российском суде. "Я абсолютно уверен, что Европейский суд восстановит права Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками выборной кампании", - пояснил политик.

Недопуск к выборам

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Как объяснили представители ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании, он является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в Верховный суд РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных Генпрокуратурой РФ выписок из реестра владельцев компаний.