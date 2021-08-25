Эксперт заявил, что Россия не признает режим талибов, пока с них не снимут санкции СБ ООН

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия не признает режим движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, пока с талибов не будут сняты санкции СБ ООН. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил в среду бывший посол России в Афганистане, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил Конаровский.

"Пока вообще не может идти и речи о каком бы то ни было признании талибов, потому что они находятся в списке террористических организаций по решению СБ ООН, и до тех пор, пока этот статус не будет отменен, ни одно из государств, включая Россию, не будет признавать [этот режим]", - сказал он.

При этом, по его словам, исключение из санкционных списков "на все 100 процентов зависит от самих талибов". Как подчеркнул эксперт, чтобы получить определенную поддержку и лояльность со стороны международного сообщества, талибам необходимо отказаться от жестких постулатов политического ислама, абсолютно неприемлемых для окружающих государств.

Конаровский напомнил, что у России давние отношения с движением "Талибан" и Москва сыграла очень большую роль в побуждении талибов к переговорам. Однако, по его словам, для того чтобы Россия признала режим талибов, они должны продемонстрировать, что не представляют опасности для окружающих государств, а также российских интересов. Талибы же действуют прежде всего "в интересах самих себя". "Главное не то, что они говорят - слова ничего не стоят, стоят конкретные дела. Для того чтобы доказать свою договороспособность внутри страны, для того чтобы вывести страну из огромного экономического, политического коллапса, в котором она существовала последние годы, нужно проявить очень серьезную политическую мудрость. Удастся ли им это сделать - я не знаю", - констатировал он.

Конаровский обратил внимание на сохранение определенных разногласий внутри самого движения талибов. "Есть политическое руководство, политическое крыло, которое сейчас и пытается как-то налаживать процесс, а есть простые, вооруженные талибы, и между двумя этими группами талибов могут оставаться достаточно большие противоречия", - пояснил он.

Как полагает бывший посол, выигрышным для талибов стало бы создание какого-то подобия коалиционного правительства, в котором участвовали бы представители других политических сил Афганистана. "Я имею в виду бывшего президента [Афганистана Хамида] Карзая, [председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллу] Абдуллу и в том числе [лидера сопротивления в Панджшере] Ахмада Масуда, который сейчас проводит консультации с талибами для того, чтобы как-то мирно решить вопрос взаимоотношений между талибами и Паджшером, который остается вне их влияния", - резюмировал он.