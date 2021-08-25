Лавров заявил, что Киев продолжает курс по борьбе со всем русским в стране

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Украинские власти продолжают курс, начатый в 2014 году, по борьбе со всем русским в стране, который мотивировал тогда свободное волеизъявление крымчан по воссоединению с Россией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Мы отмечаем то, как наши коллеги относятся к свободному волеизъявлению крымчан, которое состоялось в ответ на государственный переворот на Украине и в ответ на угрозы этих путчистов выбить все русское из Крыма. Эта угроза, кстати, никуда не делась", - указал глава дипведомства.

Он напомнил, об интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал ранее телеканалу "Дом", назвав большой ошибкой оставаться в Донбассе гражданам, которые считают себя русскими. Украинский лидер посоветовал им уезжать в Россию, поскольку Донбасс "никогда не будет русской территорий", а "без Украины цивилизации не будет". "Ничем не отличается от того, какие угрозы звучали в феврале 2014 года из Киева в адрес крымчан, к сожалению, - отметил Лавров. - Поэтому нынешняя украинская власть полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине - об образовании, языках, коренных народах".

По словам министра, Киев "просто выкорчевывают все, что требуют сделать Минские соглашения". "Украинские власти просто не хотят их выполнять", - резюмировал глава МИД РФ.