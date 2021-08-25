В КПРФ пожаловались на конкуренцию с большим числом двойников кандидатов от компартии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 20 однофамильцев кандидатов от КПРФ выдвинуты на думские выборы в регионах, а в Москве такая проблема есть почти в каждом одномандатном округе, заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"По всей стране 21 однофамилец идет от партий-спойлеров. А в Москве практически по всем округам или от комроссов ("Коммунистов России"), или от [Партии] пенсионеров, или среди самовыдвиженцев кто-то выдвигается, чтобы не допустить победы коммунистов" - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее напомнила, что технология использования кандидатов-двойников на выборах является грязной, и призвала "дать общественный бой" тем, кто ее применяет.