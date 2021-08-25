Лавров: аудитория форума "Сочинский диалог" расширилась, несмотря на пандемию

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Охват аудитории российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" расширилась, несмотря на пандемию, в последний год к этому формату активно подключалась молодежь. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы считаем, что усилия участников "Сочинского диалога", как с австрийской, так и с российской стороны, заслуживают самой высокой оценки, они помогают укреплению гуманитарных и общественных связей между нашими странами. Отрадно, что, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, работа форума не только не затормозилась, но и интенсивно развивается. Удалось выработать и запустить в работу новые, креативные, инновационные форматы взаимодействия, - сказал глава МИД РФ на встрече с австрийским активом и участниками "Сочинского диалога". - За минувший год охват аудитории "Сочинского диалога" даже расширился, интенсивность и качество дискуссий даже в формате онлайн весьма высокое".

Лавров подчеркнул, что все это является подтверждением взаимного и искреннего желания обеих сторон к дальнейшему сотрудничеству. "Считаем принципиально важным, что в минувший год к работе форума активно подключилась молодежь. Студенты, аспиранты с удовольствием участвуют в различных лекциях, мастер-классах, вебинарах. Открылась новая программа бакалавриата [в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ)] по российско-австрийским исследованиям", - добавил министр.

По его словам, к работе форума удалось привлечь не только студентов, но и школьников, которые с интересом участвуют в различных онлайн-проектах, "например, в турнирах по киберспорту".

Лавров находится в Вене с рабочим визитом.