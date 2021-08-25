Лавров: РФ заинтересована в налаживании с Австрией научного диалога на постоянной основе

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Москва заинтересована в развитии регулярного профессионального диалога квалифицированных российских и австрийских специалистов с приоритетным вниманием к науке и технологиям. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с активом и участниками российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог".

Министр выразил надежду, что очные контакты сторон в научной сфере "в самом ближайшем будущем возобновятся", и особо отметил проделанные в этой связи "первые шаги", в частности проведенные в июле в сочинском парке наук и искусств "Сириус" конференции по проблемам генетики и изменению климата, которые прошли в рамках российского Года науки и технологий. "В этих мероприятиях активно участвовали видные российские и австрийские специалисты, и мы рассчитываем, что в сентябре этого года в Зальцбурге состоится, как и запланировано, дискуссия руководителей регионов наших стран, - подчеркнул Лавров. - Конечно, мы все понимаем, что достижения есть, но потенциал "Сочинского диалога" гораздо больше. Приоритетное внимание, мы считаем, важным уделить таким направлениям, как наука и техника, технологии".

"Наши ученые, представители неправительственных организаций двух стран активно участвуют в дискуссиях, обмениваются опытом. И мы заинтересованы в налаживании такой совместной деятельности на постоянной основе, - продолжил глава дипведомства. - Буду рад сегодня обменяться мнениями о том, как нам дальше поддерживать на уровне правительств и государственных структур это важное общественное начинание".

Лавров выразил убежденность, что "проверенные временем, дружественные, взаимоуважительные отношения России и Австрии только выигрывают от активной деятельности "Сочинского диалога".