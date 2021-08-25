Путин и президент Кубы обсудили совместные проекты и дальнейшее сотрудничество

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и совместные проекты. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Там отметили, что Диас-Канель от имени всех граждан Кубы выразил признательность за предоставленную Россией гуманитарную помощь, включающую продовольствие, лекарственные препараты, медицинские материалы и оборудование, и сообщил, что эта помощь особо востребована на Кубе "в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки и оказываемого извне санкционного давления". "В этой связи с обеих сторон акцентирован стратегический характер российско-кубинского партнерства, опирающегося на давние традиции дружбы и взаимной поддержки", - говорится в сообщении.

"Обсужден ряд конкретных аспектов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и реализации перспективных совместных проектов, прежде всего, в торгово-экономической области", - добавили в Кремле, отметив, что президенты условились о продолжении диалога по различным каналам.

В конце июля два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России доставили на Кубу около 88 тонн гуманитарных грузов, включая мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок. В августе в Гавану из РФ прилетели еще два борта, которые доставили более 80 тонн помощи - продукты питания, лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.