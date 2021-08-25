{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Россия считает нетерпимой ситуацию с невыдачей визы США Ласицкене

Россия считает нетерпимой ситуацию с невыдачей визы США олимпийской чемпионке Ласицкене - Захарова.

Захарова: консульские учреждения РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Дипломат добавила что прекращение выдачи виз посольством США в России вызывает сожаление
Читать полностью