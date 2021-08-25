Захарова: телеканалы США продолжают раскручивать русофобские сюжеты в погоне за выручкой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Русофобские сюжеты на телевидении в США хорошо продаются, такие американские каналы как CNN тиражируют бездоказательные обвинения в адрес России в погоне за миллионными заказами от истеблишмента. Об этом в среду написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на то, что в эфире CNN уже заранее педалируется тема "вмешательства" Кремля в предстоящие в следующем году выборы в Конгресс США.

"Вроде выборы грядут в России, Москве есть чем заняться на электоральном треке. Но, по мнению американских журналистов, все ресурсы русские кинули на западный избирательный фронт", - отметила Захарова. Кроме того, отмечает она, на канале обсуждаются якобы планы Москвы устроить новый штурм Капитолия. "И это при том, что, по мнению американских правоохранителей, штурм нынешний был не спланированным, а стихийным, без руководящей роли не то что Москвы, но даже Вашингтона", - указала дипломат.

"Объяснение такой инфодемийной активности все то же, оно очень простое: русофобия в Штатах хорошо продается, крутить такие материалы выгодно, это не только политическая, но и во многом коммерческая, подготовленная десятилетиями холодной войны и миллионными заказами нынешнего истеблишмента история", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Захарова указала, что подобные дискуссии в эфире CNN ведут бывшие американские чиновники, составляющие "идеальную агитбригаду, которая подтвердит что угодно, не неся никакой ответственности". Телеканал в свою очередь "симулирует информирование", не приводя никаких доказательств. "Какие-то документы, факты, материалы? Их нет. Результаты журналистских расследований? Их нет тем более. Формальная логика? Извините, не в этот раз", - написала дипломат.

"Ну и готовить пропагандистские сани лучше, конечно, загодя, чтобы газетных утят считать по осени. Вопрос к CNN: какие-то остатки профессиональной совести есть?" - заключила Захарова.