Псковский суд снял с выборов в региональный парламент кандидата от партии "Яблоко"

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Псковский областной суд снял с участия в выборах в Псковское областное собрание депутатов члена партии "Яблоко" Николая Кузьмина, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Ранее Московский городской суд отменил регистрацию лидера регионального "Яблока" Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

"Псковский областной суд рассмотрел административный иск <...> об отмене решения территориальной избирательной комиссии города Пскова о регистрации кандидата в депутаты псковского областного собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Псковское региональное отделение партии "Яблоко", Кузьмина Николая Александровича. Решением суда административный иск удовлетворен", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, суд также признал незаконным постановление территориальной избирательной комиссии Пскова о регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты регионального парламента.