Посольство России в Латвии подтвердило перенос могилы советского генерала Николая Якунина

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в среду подтвердило предстоящий в городе Мадона демонтаж памятника советскому генералу-майору Николаю Якунину, погибшему при освобождении республики от нацистов, и перенос его могилы на местное братское кладбище.

"Обратили внимание на множащиеся публикации в социальных сетях относительно запланированной на 26 августа в городе Мадона Латвийской Республики эксгумации и последующего перезахоронения останков командира 124-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майора Николая Петровича Якунина, погибшего 30 сентября 1944 года в ходе операции по освобождению территории Латвийской ССР. Подтверждаем, что соответствующее ходатайство латвийской стороны, оформленное согласно положениям соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики о статусе латвийских захоронений на территории РФ и российских захоронений на территории Латвийской Республики от 18 декабря 2007 года, было удовлетворено в установленном российским законодательством порядке", - говорится в заявлении дипмиссии на ее странице в Facebook.

Процедура эксгумации будет проводиться в присутствии представителей посольства России в Латвии и компетентных латвийских структур, отмечает диппредставительство. "Захоронение останков на советском воинском кладбище в городе Мадона будет сопровождаться торжественно-траурной церемонией. Вопрос об установке на будущем месте погребения имеющегося памятника или о создании нового в настоящее время рассматривается", - подчеркивает посольство РФ.

"Дополнительно могли бы сообщить, что находящаяся в настоящее время на территории школы могила заслуженного советского командира ранее действительно была местом, достойным упокоения героя - там принимали в пионеры, учили детей ценить вклад, в том числе и их родителей и дедов, в Победу над нацизмом. Но в условиях, когда "антисоветизм" и разрушение памятников стало частью государственной политики современной Латвии, оставлять генерал-майора во дворе школы, где ученикам гордо рассказывают о так называемой "советской оккупации", а не о героях 201 латышской стрелковой дивизии или 130 латышского стрелкового корпуса, считаем неуважительным к его памяти", - указывает российская дипмиссия.

Мадонское самоуправление ранее в среду сообщило, что на этой неделе будет демонтирован установленный около Мадонской государственной гимназии памятник генералу-майору Якунину. Останки генерала будут эксгумированы и вместе с обелиском перенесены на расположенное неподалеку городское братское кладбище. Решение о переносе монумента и могилы было принято муниципалитетом еще в мае прошлого года.

Генерал-майор Николай Якунин (1902-1944) - герой Советского Союза, командир 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мадона.