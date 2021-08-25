Британский посол выразила надежду на участие Путина на климатической конференции в Глазго

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Руслан Эдельгериев встретился с послом Соединенного Королевства в РФ Деборой Броннерт, в ходе которой британская сторона выразила надежду на участие главы государства Владимира Путина в предстоящей климатической конференции в Глазго. Об этом в среду сообщается на сайте Кремля.

На встрече обсуждались итоги совещания министров в британской столице 26-27 июля, в ходе которого проявились многочисленные разногласия между странами. "Руслан Эдельгериев обратил внимание, в частности, на озабоченность многих стран тем, что правила осуществления статьи 6 Парижского соглашения могут быть не приняты на предстоящей конференции сторон в Глазго. Вместе с тем советник положительно оценил инициативы британской стороны в отношении углеродных рынков, а также лесов и других наземных экосистем", - говорится в сообщении.

При этом стороны согласились, что борьба с изменениями климата является одним из направлений, по которым сотрудничество между Россией и Великобританией является возможным и необходимым. "Дебора Броннерт также выразила надежду на участие президента России в конференции в Глазго, - подчеркивается на сайте Кремля. - Руслан Эдельгериев и Дебора Броннерт договорились продолжить взаимодействие по широкому кругу вопросов с тем, чтобы обеспечить успех конференции сторон в Глазго".

Участники встречи также рассмотрели проект заявления об устойчивом лесо- и землепользовании, который предлагается принять в ходе конференции. Российская сторона высказала замечания и предложения по тексту заявления, подчеркнула необходимость следования тексту и духу Парижского соглашения. Особое внимание было уделено важности лесных климатических проектов для достижения температурных целей соглашения.

Британская сторона в свою очередь проявила живой интерес к разрабатываемой Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Проведение 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата было изначально запланировано на 9-19 ноября 2020 года в шотландском Глазго, однако было перенесено на 1-12 ноября 2021 года.