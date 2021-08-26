Посол Келин рассказал о сложных условиях работы российских журналистов в Великобритании

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Российские журналисты в Великобритании работают в сложных условиях, им отказывают в аккредитации на многие мероприятия и даже высылают из страны. Об этом рассказал в четверг в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Год назад [в 2019 году] нашему журналисту отказали в праве остаться в Великобритании. Отношение к журналистам здесь, я должен сказать, чрезвычайно плохое. Их высылают, их лишают права находиться здесь", - сообщил дипломат.

На уточняющий вопрос ведущего Стивена Сакура, о ком идет речь, Келин ответил: "Это корреспондент телеграфного агентства ТАСС. Его зовут [Игорь] Броварник, всей его семье было отказано в продлении визы, его жена находилась на девятом месяце беременности, и они были просто высланы из Соединенного Королевства, а их паспорта удерживались в МИД или МВД Великобритании, точно не могу сказать, в течение полутора лет. Они не могли уехать, потому что их паспорта удерживали, и они не могли остаться, потому что им отказали в визе".

"Условия, в которых находятся здесь наши корреспонденты, на самом деле ужасные. Они не могут посещать многие мероприятия, они не могут открыть банковские счета, потому что у банков есть инструкции не делать этого", - констатировал посол, коснувшись вопроса о причинах непродления властями России рабочей визы корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд.

Срок действия ее визы, согласно информации агентства Bloomberg, истекает 31 августа. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия выдаст рабочую визу Рейнсфорд, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента.

Ранее Союз журналистов России выступил с требованием о немедленном прекращении дискриминации российских репортеров за рубежом, обратив особое внимание на применение такой практики в Великобритании. Как отметили в организации, это не имеет "ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации".