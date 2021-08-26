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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Посол РФ предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море

В следующий раз власти королевства "окажутся в намного более трудном положении", заявил Андрей Келин

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от захода ее кораблей в территориальные воды России без заблаговременного предупреждения. Соответствующую позицию он изложил в четверг в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си.

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"Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности", - подчеркнул дипломат.

"Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное", - предупредил Келин.

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Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияКелин, Андрей ВладимировичИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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