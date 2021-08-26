Посол РФ предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Андрей Келин предостерег Великобританию от захода ее кораблей в территориальные воды России без заблаговременного предупреждения. Соответствующую позицию он изложил в четверг в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации Би-би-си .

"Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с морской конвенцией. Это был не мирный проход, как утверждает правительство Великобритании, это была демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности", - подчеркнул дипломат.

"Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти королевства] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное", - предупредил Келин.