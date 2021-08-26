"Единая Россия" и "Яблоко" на дебатах обсудили внешнюю политику Pоссии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сопредседатель центрального совета сторонников партии "Единая Россия", действующий вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков в ходе дебатов на Первом канале в четверг обсудили внешнюю политику РФ и работу министерства иностранных дел.

Так, Петр Толстой подчеркнул, что партия выступает за то, чтобы иметь с внешними партнерами "нормальные отношения и нормальный диалог". "Но мы не позволим им учить нас, как нам жить, мы не позволим им внедрять в России этот карго-культ западных ценностей, демократии и всего остального, что неслось в 90-e как абсолютная ценность. Мы против того, чтобы наша русская цивилизация стала частью потребительского общества. У России три союзника - армия - [министр обороны Сергей] Шойгу, флот - он же и министерство иностранных дел - Сергей Лавров", - отметил Толстой.

Николай Рыбаков в свою очередь подчеркнул, что Россия сегодня находится в противостоянии всему миру. "Внешняя политика [президента РФ] Владимира Путина, министерства иностранных дел привела к тому, что мы противостоим всему миру, у нас нет никаких партнеров, ни одного партнера надежного в мире у России сейчас нет - это категорически невозможно", - отметил Рыбаков. По его словам, партия "Яблоко" выступает в том числе за то, чтобы "отменить санкции против России и самим отменить антисанкции". "Потому что зачем же мы делаем антисанкции, которые приводят к росту цен в магазинах. А это работа министерства иностранных дел, вот в чем дело. То, что против нашей страны все вводят санкции - это плохая работа министерства иностранных дел", - подчеркнул Рыбаков.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.