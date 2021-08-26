Песков заявил, что приход талибов к власти в Афганистане - де-факто свершившийся процесс

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Приход движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане - это де-факто свершившийся процесс. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия до сих пор не признала "Талибан" и очень внимательно отслеживает развитие ситуации. Москва считает, что доминирование талибов в Афганистане, то есть де-факто приход движения "Талибан" к власти и взятие "Талибаном" большей части территории страны под контроль, - это де-факто свершившийся процесс, указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия будет внимательно отслеживать дальнейшие шаги талибов в плане обеспечения порядка, безопасности граждан Афганистана и российских дипломатов. "Это сейчас является приоритетом, - подчеркнул он. - Сначала нужно посмотреть, какое в реальности найдется воплощение вот этого свершившегося доминирования "Талибана" в Афганистане".

Отвечая на вопрос, заинтересована ли РФ в том, чтобы легитимная власть в Афганистане принадлежала террористической организации, Песков заявил: "Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане были мир, стабильность, Россия заинтересована в том, чтобы народ Афганистана, наконец-то, получил спокойствие и безопасность, чтобы из Афганистана прекратились реки и моря опиатов, направляющиеся во все четыре стороны".

Песков также заявил, что позиция России относительно числа афганцев, которых страна готова принять, пока не сформулирована, идет работа по линии миграционных властей и МИД РФ. "Какой-то сформулированной позиции на этот счет нет, - сказал представитель Кремля. - Ведется сейчас работа и по линии миграционных властей, и по линии МИД".

"Ситуация меняется, очень много сейчас вопросов остается, по мере прояснения будет формулироваться позиция", - добавил Песков.

В среду посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что на самолетах Минобороны РФ было эвакуировано более 360 афганцев с российским гражданством. Вопрос вывоза студентов из Афганистана на обучение в Россию, по информации посольства РФ в Кабуле, находится в проработке, рейсы будут запрошены в сентябре.

Контакты с США

Песков заявил, что ситуация в Афганистане требует обмена мнениями и информацией между Россией и США, механизм таких контактов налажен.

"Эти контакты возникают по мере необходимости, но механизм контактов налажен. Безусловно, ситуация требует обмена мнениями, обмена информацией, поэтому, конечно, с большой долей вероятности, конечно, такие контакты продолжатся", - ответил представитель Кремля на вопрос, планируются ли контакты высокого уровня между Москвой и Вашингтоном по афганской проблематике.

Песков напомнил в связи с этим о состоявшемся ранее на этой неделе телефонном разговоре секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.