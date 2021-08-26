Лавров и гендиректор МАГАТЭ обсудили в Вене ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили в четверг в Вене ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства, включая вопросы мирного использования атомной энергии, реформирование системы гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию с осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в российском дипведомстве, на встрече сторон "был продемонстрирован высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества".

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.