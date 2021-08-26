ЦИК исключил Льва Шлосберга из списка "Яблока" на выборы в Госдуму

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял постановление об исключении кандидата от "Яблока", депутата псковского областного собрания Льва Шлосберга из федерального списка партии на предстоящие выборы в Госдуму.

"Предлагается внести изменения в федеральный список, выдвинутый партией "Яблоко" на выборах депутатов Госдумы, в соответствии со вступившим в силу решением Московского городского суда от 9 августа 2021 года, которым было подтверждено отсутствие пассивного избирательного права у кандидата Шлосберга Льва Марковича в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации", - сказал член ЦИК Антон Лопатин. Он добавил, что это является основанием для исключения Шлосберга из списка партии.

Московский городской суд 9 августа принял решение об отмене регистрации Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 в столице. Соответствующий иск ранее подал кандидат от партии "Зеленые" по тому же округу Андрей Пангаев. По словам Шлосберга, истец требовал снять его с выборов "в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации".

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.