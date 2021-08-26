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Смена власти в Афганистане
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Посол РФ заявил, что все изъявившие желание покинуть Афганистан россияне эвакуированы

По словам Дмитрия Жирнова, в стране остаются еще порядка 100 человек, которые пока не сообщили о желании уехать

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Все граждане России, которые захотели покинуть территорию Афганистана, эвакуированы. Об этом сообщил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

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"Все, кто хотел выехать, выехали. У нас вылетело вчера четырьмя бортами, специально заказанными, 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли выехать, потому что у нас по техническим причинам прервался прямой авиаканал, авиамаршрут", - указал дипломат.

По словам главы российского диппредставительства, в Афганистане остаются еще порядка 100 человек, которые "пока не озвучивали какого-то коллективного желания" об эвакуации. "Если кто-то еще захочет выехать, просто не успел подъехать - я слышал, что там несколько человек не успело подъехать по логистическим соображениям, - мы постараемся помочь и им, предусмотрим какую-нибудь возможность", - добавил Жирнов.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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