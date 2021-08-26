Памфилова считает, что кандидат от "Яблока" Шлосберг не может быть связан с экстремистами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила мнение, что исключенный комиссией из федерального списка кандидат от "Яблока", депутат псковского областного собрания Лев Шлосберг не имеет отношения к экстремистской организации, поскольку он является жестким и принципиальным политическим оппонентом блогера Алексея Навального.

"Я как председатель ЦИК обязана обеспечить исполнение вступившего в силу судебного решения. Но я знаю Льва Марковича как человека с очень развитым правовым сознанием, как человека - убежденного противника так называемого умного голосования, жесткого и принципиального политического оппонента Навального и его сторонников", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.

"Я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее", - отметила глава ЦИК.

Центризбирком на заседании в четверг принял постановление об исключении Шлосберга из федерального списка партии на предстоящие выборы в Госдуму. Причиной для этого стало решение Московского городского суда, которым было подтверждено отсутствие у него пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации.

ЦИК на заседании 5 августа зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Яблоко" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, общефедеральную часть списка возглавил председатель партии Николай Рыбаков. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.