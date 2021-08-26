ЦИК просит Верховный суд отменить регистрацию семи кандидатов в ГД от Партии роста и РПСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг принял постановления об обращении в Верховный суд РФ с административными исками об отмене регистрации семи кандидатов в депутаты Госдумы из федеральных списков Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС).

Поводом для обращения в суд стала "информация от Центробанка РФ, указывающая на владение иностранными финансовыми инструментами у кандидатов от Партии роста Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Заура Шахбанова, Евгений Орлова и Алексея Урываева". Из-за этой же причины ЦИК направит обращение в суд по поводу кандидата от РПСС, предпринимателя Дмитрия Потапенко.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила все партии, которые предоставили в ЦИК дополнительную информацию о кандидатах, по которым пришли данные из Центробанка. "Вся информация в полном объеме была предоставлена партиям, чтобы каждая партия со своими кандидатами это все прояснила. И большинство партий сами отозвали своих кандидатов из списков, но вот у нас остались две партии, по которым никакой информации, подтверждающей или опровергающей информацию от Центробанка, не было предоставлено. У нас нет позиции с их стороны", - отметила глава ЦИК, добавив, что в связи с этим комиссия приняла решение обратиться в Верховный суд.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.