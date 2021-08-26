Члены избиркомов Вологодской области подарили Памфиловой веник для большей чистоты выборов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий Вологодской области подготовили для председателя ЦИК Эллы Памфиловой подарок - веник "для дополнительного обеспечения чистоты выборов". Его Памфиловой вручил член ЦИК Евгений Колюшин на заседании комиссии в четверг.

"Я сегодня ночью вернулся из командировки из Вологодской области, вы туда меня посылали. Народ [там] свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов", - сказал Колюшин.

По его словам, в Вологодской области "бьет ключом народное творчество". "И на одном из семинариев члены участковых избирательных комиссий попросили меня передать вам, Элла Александровна, вот этот самый инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов", - отметил Колюшин, вручив Памфиловой веник с прикрепленной к нему мягкой игрушкой - женщины в русском традиционном костюме.

Памфилова поблагодарила члена ЦИК за этот подарок. "Я очень рада, что у нас такие члены участковых избирательных комиссий, и не только в Вологодской области, которые очень хотят, чтобы наша система была максимально чистой. Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок, передаю свою благодарность Вологодской области", - добавила Памфилова.