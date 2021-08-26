Дипломатов не пустили к россиянину в Японии

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Работники японского иммиграционного бюро заявили сотрудникам генерального консульства РФ в Саппоро, что приплывший с Кунашира россиянин якобы не хочет встречаться с ними. Об этом в четверг сообщили ТАСС в генконсульстве.

"Они не дают нам с ним встретиться, мотивируя это тем, что сам россиянин якобы не хочет этого", - подчеркнули в дипмиссии.

20 августа агентство Kyodo информировало со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный гражданин РФ приплыл с Кунашира на Хоккайдо для получения убежища. Он был передан работникам иммиграционного бюро, которые должны либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. По данным японских СМИ, мужчина может обратиться с прошением об убежище к властям третьей страны.

Посольство РФ в Японии ранее сообщило, что миграционные власти Японии установили личность гражданина РФ. Его зовут В. Ф. Нокард. В диппредставительстве отметили, что добиваются представления допуска к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания.

Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км. Температура воды в проливе между островами не превышает плюс 15 градусов.