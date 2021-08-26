Памфилова заявила, что ЦИК каждый день фиксирует попытки дискредитации выборов в РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия каждый день фиксирует попытки дискредитировать выборы в России.

"Как никогда есть желание дискредитировать выборы, снести выборы. И на это работают очень активно. Мы каждый день видим эти информационные потоки, которые направлены именно на это: что в России выборов нет, что обязательно будут фальсификации, что обязательно нарисуют какой-то результат", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее словам, сейчас сочинять такие вещи стали "более тонко". "Не такая грубая, откровенная ложь, а такая полуправда. В основном это делают сторонники и любители Запада, но они закрывают глаза на то, что там происходит", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что заранее к ЦИК идет "целый ряд каких-то претензий, что обязательно мы все сделаем плохо, это каждый день навязывают людям". "Поэтому в такой атмосфере приходится объяснять, что это не так, что это неправда", - добавила Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.