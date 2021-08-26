Грызлов: Киев на переговорах по Донбассу идет на полную дезорганизацию политической части

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители Украины на переговорах контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе на прошедшей встрече пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования. Об этом в четверг по итогам заседания заявил журналистам полпред России на переговорах Борис Грызлов.

"Сегодня состоялось первое заседание контактной группы после летнего месячного перерыва. Заседание прошло под председательством нового координатора от ОБСЕ финского дипломата Микко Киннунена. После перерыва украинская делегация предприняла дополнительные усилия к полной дезорганизации диалога по всем направлениям политического урегулирования конфликта", - сказал он.

По словам Грызлова, заблокировано проведение заседаний в очном режиме в Минске, как было до пандемии. "Мы предлагали такой вариант, к нему были готовы в Донецке, Луганске и в ОБСЕ", - указал он. Полпред России также проинформировал, что представители Украины отказались от обсуждения проекта регламента контактной группы, "по-прежнему избегая открытости, письменной фиксации занимаемой на переговорах позиции и ответственности за нее". "Киевской делегацией, как и ранее, игнорируются меры по соблюдению режима прекращения огня, подпись Украины под которыми была поставлена 22 июля 2020 года. Эта позиция неизменно подкрепляется регулярными обстрелами Донбасса", - заявил он.

Украинская сторона постоянно обостряет ситуацию, продолжил Грызлов. "Заседание гуманитарной подгруппы было сорвано киевской делегацией, потребовавшей изменить состав участников со стороны Донбасса. Эта клоунада была прервана координатором от ОБСЕ, которая была вынуждена закрыть заседание. Все это происходит на фоне пустых заявлений о приверженности перемирию и о необходимости сохранять жизнь и здоровье украинских граждан", - отметил он.

"Что касается политических обязательств Украины по минским соглашениям, то здесь киевская власть демонстрирует полную безответственность. До сих пор не реализуются украинские обязательства по согласованию с Донбассом его будущего статуса, - заявил Грызлов. - Диалог с Донбассом, выполнение минских соглашений могли бы стать реальными политическими победами нынешней украинской власти, но сама украинская власть этого явно не желает, предпринимая шаги, блокирующие выполнение Минска".

По словам полпреда РФ в контактной группе, внесенный 9 августа 2021 года кабинетом министров Украины в Верховную Раду законопроект "О государственной политике переходного периода" содержит прямые запреты на урегулирование конфликта в соответствии с минскими соглашениями и еще раз подтверждает отсутствие намерений украинских властей мирно урегулировать конфликт. "Ведущаяся в этом направлении работа полностью обесценивает переговоры как в контактной группе, так и в нормандском формате. Непонятно каким образом украинские представители продолжают вести переговоры вопреки позиции правительства Украины", - заключил Грызлов.