Памфилова: думская кампания 2021 года показала самый низкий процент отказов в регистрации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, во время избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы в 2021 году был самый низкий процент отказов в регистрации кандидатов за все время.

"Я скажу насчет того, что якобы зачистили всю оппозицию. Ну уж так "зачистили", что на самом деле у нас самый низкий процент отказа [в регистрации кандидатом на выборах в Думу] за все время: по партийным спискам менее 3,5%. Это гораздо ниже, чем на предыдущих выборах в 2016 году", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

Она напомнила, что в выборах депутатов Госдумы принимают участие 14 партий, а в кампаниях всех уровней - 26. "Высочайшая конкуренция: 13 человек на один мандат в Госдуму, 11 человек на один мандат в заксобрания и в девяти субъектах, где у нас избираются высшие должностные лица, - 4,5 [человека на один мандат]. Представлен весь спектр от правых до левых, даже самые радикальные", - сказала Памфилова.

По ее словам, три четверти кандидатов "выбыли по инициативе самих кандидатов и партий, когда они поняли, что не могут выполнить те или иные требования". "Одну четверть снимали при регистрации по ряду оснований: лишен пассивного избирательного права или забыл про свои счета. У нас был случай даже, когда забыл своих детей вписать", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.