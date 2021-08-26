Памфилова назвала избирательную систему России одной из самых прозрачных в мире

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает российскую избирательной систему одной из самых прозрачных в мире и призывает граждан стать наблюдателями на предстоящих в сентябре выборах.

"У нас одна из самых прозрачных систем избирательных в мире. Я готова с кем угодно поспорить. У нас идет в онлайн-режиме явка, показываем уже результаты, когда идут. Видеонаблюдение тотальное, которое мы сделаем. Я не буду все перечислять, я говорю, что самая прозрачная система в мире", - заявила Памфилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

По ее словам, прозрачная избирательная система означает, что достоверность результатов трудно исказить. "Это значит - работает на другое качество управление страны. Поэтому свою лепту, я считаю, <...> мы с моими коллегами вносим именно в это, чтобы люди шли на выборы и были уверены, что их голос значит. У меня все здесь, в России: и мои близкие, и я. И мне не все равно, что здесь будет и завтра. Я хочу, чтобы у нас не революции были, чтобы люди не выходили, возмущаясь, что там фальсифицировали все выборы, и мы для этого много делаем", - сказала глава ЦИК.

Она также призвала всех граждан и критиков "не лениться, а приходить в наблюдатели на выборах в сентябре". "Мы создали все условия для наблюдателей. Только призываем: хотите честных выборов - нечего болтать, приходите. Записывайтесь в наблюдатели, приходите", - подчеркнула Памфилова.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.