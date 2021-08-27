Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не комментирует сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде.

"Я не комментирую эту информацию", - сказала Поклонская ТАСС в пятницу.

Как сообщает РБК, кандидатура Поклонской рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде - небольшого государства в Западной Африке, расположенного в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.

Поклонская в мае подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России". О новом месте работы она не сообщала, отметив, что так или иначе будет работать во благо Крыма, а китель будет "красивый, еще красивее", чем во времена работы прокурором Крыма.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что будущее место работы Поклонской станет логичным продолжением ее деятельности в нижней палате.