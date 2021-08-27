Организатору водной блокады Крыма закроют дорогу на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Бывшему врио заместителя главы администрации президента Украины Андрею Сенченко, которого в Крыму считают главным организатором водной блокады, после решений российских судов и подачи материалов в европейские правоохранительные органы будет закрыта дорога на полуостров, сообщил в пятницу ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

"Есть статья Уголовного кодекса, там предусматривается до 20 лет лишения свободы. Но тут дело не в наказании и количестве лет, а, чтобы они понимали, что любое преступление наказуемо. <…> Я надеюсь, что будет решение российского суда и, естественно, будет подан [материал] в международные правоохранительные организации. И ему, и фигурантам, которые попадут под расследование, дорога в Крым будет закрыта", - сказал Фикс.

Официальный представитель СК Светлана Петренко 24 августа сообщила, что Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ ("Экоцид"). Поводом для возбуждения дела стала водная блокада Крыма со стороны Украины путем перекрытия Северо-Крымского канала.

Блокады Крыма

Ранее в Госсовете Крыма сообщили о планах подать иски по пяти блокадам Крыма со стороны Украины: энергетической, водной, транспортной, продовольственной и банковской. Только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше - работа по подсчету продолжается. Кроме того, в СК направлены материалы, на основании которых, как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.