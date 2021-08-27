Памфилова 30 августа встретится с главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Думу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 30 августа встретится с руководством миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ), которые будут следить за выборами депутатов Госдумы в сентябре.

"Стороны обсудят вопросы организации международного наблюдения. На встрече представителям миссии будут вручены аккредитационные удостоверения международных наблюдателей", - сообщили в пресс-службе ЦИК в пятницу.

В комиссии подчеркнули, что представители от СНГ стали первой миссией международных наблюдателей, прибывших в Россию для слежения за выборами депутатов Госдумы. Во встрече планируют принять участие Памфилова, член ЦИК Павел Андреев, глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов и руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.