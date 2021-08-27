Песков: Россия решительным образом осудила теракты в Кабуле

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и самым решительным образом осуждает теракты в Кабуле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших. К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ - запрещенная в РФ террористическая группировка) и производные от ИГИЛ, - сказал Песков. - Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности".

Эвакуация из Кабула

Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула, дальнейшие планы будут зависеть от развития событий, заявил Песков.

"Пока каких-то иных операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российская сторона ускорить вывоз своих граждан в связи со взрывами в Кабуле.

"Я думаю, что по линии различных ведомств ситуация отслеживается", - добавил пресс-секретарь президента. Представитель Кремля напомнил, что Россия уже провела операцию по вывозу из Афганистана своих граждан.

25 и 26 августа силами Минобороны РФ были осуществлены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. В МИД РФ подчеркнули, что речь идет не об эвакуации, а о содействии в возвращении на родину указанных граждан, оказавшихся в сложных условиях в связи с резким изменением военно-политической обстановки в Афганистане. Ранее посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что на самолетах Минобороны РФ из Кабула было вывезено более 360 афганцев с российским гражданством. Вывоз из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины проводился Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.