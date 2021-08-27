Путин не планирует публичных обращений по ситуации в Афганистане

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует публичных обращений в связи с ситуацией в Афганистане, так как РФ не участвовала в действиях западной коалиции в этой стране. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов у президента нет, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что Россия не является участницей коалиции, возглавляемой США, которые были в последние десятилетия в Афганистане и которые завершили вывод своих войск, что и спровоцировало подобную ситуацию".