На совещании Путина с СБ не планируют обсуждать обращение СМИ против закона об иноагентах

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Обращение ряда СМИ против закона об иноагентах не планируется к обсуждению на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ в пятницу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, может ли обращение обсуждаться на совещании Совбеза.

"Согласитесь, что международная обстановка, конечно, изобилует целым набором острых, существенных вопросов, которые постоянно нуждаются в обсуждении на подобных мероприятиях. Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе", - добавил Песков. Ранее около десяти изданий опубликовали заявления против законов об иноагентах и нежелательных организациях, потребовав их отмены.

Песков добавил, что в пятницу Путин работает в Кремле, у него запланирован "спокойный рабочий день". Кроме совещания с членами Совбеза публичных мероприятий у главы государства не запланировано.

По словам представителя Кремля, закон об иноагентах должен быть в России и будет, но его правоприменение можно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями.

"Как таковой этот закон [об иноагентах] должен быть и он будет. Другое дело - в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху [общественников и журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже - с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", - сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против закона об иноагентах, но согласны не со всеми формулировками из него. "Мы видели это обращение, действительно, достаточно эмоциональное. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона [об иноагентах], там содержатся [определенные] требования. Мы считаем, что это не совсем верная риторика. По сути свой это обращение заслуживает внимания", - пояснил Песков.

По его словам, так или иначе происходит вмешательство извне во внутренние дела РФ. "С этим сталкиваются почти все страны мира. Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы. В этих целях используются часто и НПО (неправительственные организации), и журналисты, и средства массовой информации", - резюмировал представитель Кремля.

Ранее около десяти изданий опубликовали заявления против закона об иноагентах и нежелательных организациях, потребовав отменить такой закон.