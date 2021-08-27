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Теракт возле аэропорта в Кабуле
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Песков: США не обращались к России за помощью в расследовании теракта у аэропорта Кабула

Пресс-секретарь президента России затруднился ответить на вопрос о том, насколько высока угроза распространения террористической угрозы за пределы Афганистана

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вашингтон не обращался к Москве за помощью в расследовании теракта у аэропорта Кабула, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то попросил. Мне не известно, чтобы от американцев были какие-то обращения на этот счет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Россия оказать помощь США в расследовании теракта.

Песков затруднился ответить на вопрос о том, насколько, по российским разведданным, высока угроза распространения террористической угрозы за пределы Афганистана. "Я точно не могу сказать. Разумеется, сейчас все спецслужбы работают днем и ночью, отслеживая ситуацию в Афганистане и прогнозируя возможные варианты развития", - отметил он.

Представитель Кремля не стал отвечать и на вопрос, была ли у российских спецслужб информация о подготовке данного теракта в Кабуле. "Тоже оставлю без ответа этот вопрос. Широко транслировались предсказания спецслужб разных стран, что такие теракты возможны в течение нескольких дней", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Теги
СШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТеракт возле аэропорта в Кабуле
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