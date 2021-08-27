Кремль негативно относится к немецким предвыборным плакатам с Калининградом в составе ФРГ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кремль негативно относится к появившимся в ФРГ предвыборным плакатам, копирующим листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе Германии. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ [об этом], реакция у нас негативная, отрицательная", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения "к официальной позиции Берлина". "Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации. Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

В 1945 году после решения Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии вошла в состав РСФСР как Кенигсбергский особый военный округ, в апреле 1946 года была образована одноименная область, и в июле того же года ее административный центр был переименован в Калининград, а сама область - в Калининградскую.

Как ранее сообщила газета Nordkurier, копии листовок 72-летней давности с картами, на которых в состав Германии включены Калининградская область и Польша, были расклеены по улицам города Тетеров (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Эти плакаты послевоенного 1949 года изображают Германию в границах, предшествовавших Второй мировой войне. Как сообщила газета, плакаты являются частью предвыборной кампании блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), однако представитель ХДС опроверг принадлежность плакатов к их партии.

26 сентября в ФРГ состоятся парламентские выборы. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Действующая глава правительства Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала.