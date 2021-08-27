В Риме начались переговоры между Лавровым и Ди Майо

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо проводят в настоящий момент переговоры в Риме.

Российский министр находится с официальным визитом в столице Италии 26-27 августа.

По итогам встречи министры выступят на совместной пресс-конференции.

В российском дипведомстве в преддверии переговоров сообщили, что в ходе визита планируется проанализировать состояние и перспективы двусторонних отношений, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, прежде всего по ситуации в Афганистане.