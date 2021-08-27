Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в пятницу на очередном совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ события в Афганистане.

"Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу [вопросов], в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении", - сказал Путин.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее Патрушев сообщал, что в рамках предстоящего совещания президента с постоянными членами СБ по теме Афганистана будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе. Как подчеркивал Патрушев, обстановка в Афганистане находится в поле зрения Совбеза, уже активизированы контакты РФ по линии советов безопасности, силовых структур, спецслужб и военных ведомств с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего, с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном.