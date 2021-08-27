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Лавров: Россия осуждает теракт в Кабуле и соболезнует пострадавшим

Россия осуждает теракт в Кабуле и соболезнует пострадавшим - Лавров.

Смена власти в Афганистане
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Афганистане
Президент уточнил, что разговор продолжится по всему комплексу вопросов, в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Афганистане
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