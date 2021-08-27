Лавров пригласил главу МИД Италии в Россию для продолжения диалога

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Ответный визит в Россию главы МИД Италии позволит продолжить диалог по актуальным вопросам двусторонних отношений и международной политики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой.

"Мы в целом поговорили очень подробно, конкретно и продуктивно, - отметил он. - Я пригласил Луиджи Ди Майо с очередным визитом в Россию. Надеюсь, что мы продолжим наш диалог, в том числе по тем вопросам, которые недавно по телефону обсуждали президент РФ и премьер-министр Италии".