Лавров: Россия надеется на расширение гуманитарных связей с Италией

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает расширять гуманитарные связи с Италией и стремится стимулировать контакты между молодежью двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы ценим и стремимся всячески развивать гуманитарные и культурные связи, образовательные обмены, хотим стимулировать контакты между молодежью, изучение языков наших стран", - указал глава дипведомства.

Министр отметил перекрестный год музеев России и Италии, намеченный на 2021-2022 годы. "Есть целый ряд совместных проектов, включая мероприятия, которые будут организованы в Италии по случаю 200-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского", - подчеркнул Лавров.

Он выразил также поддержку деятельности Форума-диалога гражданских обществ.