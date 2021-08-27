Посол РФ заявил, что теракт в аэропорту Кабула стал следствием царящего там хаоса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Теракт в аэропорту Кабула стал следствием того хаоса и бардака, который установился там с момента начала эвакуации американскими военными. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Звезда" .

"То, что атака террористов, эти взрывы, жертвы, трагедия произошла именно в кабульском аэропорту, ну в общем-то считайте если не закономерным, то в общем логичным. Там хаос, бардак, давка, столпотворение, навести порядок не удается, потому что фактически такое квазидвоевластие. Талибы еще не вошли в аэропорт, но хотят это сделать, американцы еще не ушли, но, естественно, все их мысли уже о том, чтобы все это завершать. Вот поэтому вот так и произошло", - сказал он.

При этом обстановка вокруг посольства РФ остается стабильной, отметил дипломат. "Мы с новыми властями урегулировали все вопросы безопасности и находимся под их защитой. Теракт и трагедия произошли там, где и так было все плохо", - добавил Жирнов.