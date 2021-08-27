Путин и Пашинян обсудили актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальную обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

В Кремле также добавили, что собеседники условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе вновь начала ухудшаться 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.